Taavi Libe | Milleks meile üldse president? 

See saabus läinud nädalal, kui valitsuselt tuli esimene tõsine sõnum selle kohta, et vaktsineerimine lükkab elu käima. Koroonatõendite kasutuselevõtt juuni keskpaigast, mis lubab 6000 inimesega väli- ja 2000 inimesega siseüritused, oli piisav motiiv, nii et ajasin aga ID-kaardi jälle lugejasse ning kihutasin juba järgmisel päeval sada kilomeetrit Rakvere poole, et süst kätte saada.