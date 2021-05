Inglased üllatusid: peaminister võttis salaja naise 

Briti koroonaseaduste järgi on pulma lubatud kutsuda kuni 30 külalist. Katedraalis polnudki polnudki rohkem rahvast. Noorpaar ei lähe pulmareisile ning peaminister on sel nädalal jälle tööpostil.

Johnson (56) ja Symonds (33) kihlusid läinud aastal Kariibi mere jõukurite ja meelelahutustegelaste lemmiksaarel Mustique'l. Nad saatsid kõigile tuttavatele teate, et abielu sõlmitakse 30. juulil 2022 ja palusid neil seoses sellega see päev vabaks teha. Ei ole teada, miks toonast lubadust muudeti.

Värskel abielupaaril on poeg Wilfred. Tal on samasugune sassis blond lokkis juustepahmakas nagu isal ning temagi võeti Westminsteri katedraali kaasa.

Johnsonile on praegune abielu kolmas. Tal on varasemast neli last, kuid Briti kollases ajakirjanduses on juttu olnud ka abieluvälisest suhtest sündinud tütrest. Symonds liitus konservatiividega 2009. aastal. Ta oli erakonna koosseisuväline pressiesindaja ning 2018. aastal ka kommunikatsioonijuht. Symons tegi Johnsoniga esimest korda koostööd 2010. aastal, kui viimane sai Londoni linnapeaks.