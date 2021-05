Lapsevanemad kaaluvad koolide maskikohustuse tühistamiseks kohtusse pöörduda 

Advokaadibüroo küsib oma kirjas valitsuselt, mida kavatsetakse ette võtta, et lõpetada seaduserikkumine koolijuhtide või õpetajate poolt, kes ei aktsepteeri igaühe õigust keelduda maskikandmisest, kui see ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Vandeadvokaat Kalev Aavik ütles, et kohtusse kaaluvad pöörduda ennekõike need lapsevanemad, kelle lastel on tekkinud koolis maskikandmisest tervislikud vaegused või kelle laste õigust maski mitte kanda pole koolide poolt tunnustatud.