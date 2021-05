"Hei, kutid, millal viimati Tristynit nägite?" 14aastane poiss tappis tüdruku 114 noahoobiga ja postitas politseiautos olles hoopleva selfi 

St. Johnsi maakonna politseijaoskonnale teatati ülemöödunud pühapäeva hommikul kell kümme, et 13aastane Tristyn Bailey on alates keskööst kadunud, vahendas TooFab. Politsei avaldas otsekohe otsimiskuulutuse ja palus neiu leidmiseks kohalike abi. Sama päeva õhtul kella kuueks selgus halvim: vabatahtlik otsija leidis metsast Tristyni surnukeha.

„Mõistan, kui kohutavad tema sõnad võivad paista, kuid nüüd on tegemist asitõendiga, mida kasutame kohtus tema vastu. See teeb meie kaasuse lihtsamaks, sest illustreerib tema mõttemaailma. Ta on uhke selle üle, mida ta korda saatis. See näitab, et tema tegu oli tahtlik,“ sõnas Hardwick.