Vietnamis avastati koroonaviiruse kiiresti leviv hübriidtüvi  

„Me oleme avastanud uue hübriidse tüve, mis on segu India ja Briti tüvedest,“ ütles terviseminister Nguyen Thanh Long riigimeedia vahendusel. „Seda tüve iseloomustab kiire levimine õhu kaudu.“

Ta ei täpsutanud, mitu uue tüvega nakkusjuhtu on tuvastatud, kuid ütles, et Vietnam sisestab peagi andmed maailma viirusetüvede andmebaasi, vahendab Reuters.

Vietnamis on tuvastatud 6700 nakkusjuhtu ja surnud on 47 inimest, mis on üks koroonaviiruse ohjeldamise edulugusid maailmas.