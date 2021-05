Sutt: Eesti võiks olla kosmoseliikluse korraldamise eestvedaja 

Minister Suti sõnul on kosmos muutunud ettevõtetele üha kättesaadavamaks, mistõttu on kosmosetööstuses viimastel aastatel suured arengud toimunud ning seda on märgata ka Eestis. Sellest tulenevalt on ka kosmoseliikluse korraldamine muutunud üha olulisemaks valdkonnaks, milles Eesti tänu oma digiriigi kogemusele on üheks eestvedajaks.

„Kosmosevõidujooksu algusest saati on avakosmosesse saadetud umbes 600 raketti, mis on välja lasknud 9600 satelliiti, millest vaid kolmandik töötab tänase päevani. Kasvav hulk kosmoseprügi toob endaga kaasa suurema kokkupõrkeohu, mistõttu tuleb kosmoseliiklust üha enam reguleerida“, ütleb Sutt.

Ministri sõnul on kosmoseliikluse korraldamisel ja Eesti digiriigil mitu sarnasust. „Kosmoseliikluse korraldamine ja seonduv andmevahetus nõuab turvalist platvormi, mis ühildub erinevate osapoolte vahel. Sarnaselt digiriigi toimimisele peab ka kosmoseliikluses olema andmevahetus turvaline ja usaldusväärne riigi ning satelliidi operaatorite vahel. Eestil on andmete turvalises vahetamises ja küberjulgeolekus pikaajaline kogemus, mistõttu oleme loomulikult valmis jagama enda õppetunde oma partneritega,“ lausub minister.

Lisaks peab Eesti oluliseks EL liikmesriikide koostööd, et tõsta Euroopa kosmose valdkonna ja kosmosetööstuse konkurentsivõimet, selle aluseks on aga riikliku tasandi arendamine. Eesti on alustanud oma riikliku kosmoseseaduse väljatöötamist, mis tegeleb ka kosmoseliikluse korraldamise teemaga ja küsimusega, kuidas arendada välja e-teenus satelliitide registreerimiseks ja käitlemiseks. Eesti e-teenus võimaldaks tulevikus hakata jagama objektide andmeid ka teiste riikidega üle maailma. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on käivitanud Eesti kosmoseliikluse korraldamise töögrupi, millega on seotud riigiasutused, teadusasutused ja ettevõtted, kes on varasemalt ka digiriiki arendanud.