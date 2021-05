New York teeb luksuspiirkonda kodutute varjupaiga 

2018. aastal teatas linnapea Bill de Blasio valitsus, et kavatseb muuta 58. tänaval asuva endise Park Savoy hotelli varjupaigaks 150 inimesele, vahendab New York Post.

Keskus hakkab majutama inimesi, kellel on töö või kes otsivad aktiivselt tööd, ütles linnavalitsus. Seal on ka ööpäevaringne valve.

Otsus sündis just pandeemia ajal, sest tuhandeid kodutuid on varjupaikadest hotellidesse üle viidud, ent nüüd on aeg neid ümber paigutada. Nende olukord on õhutanud poleemikat linnas, kus üürihinnad jäävad paljudele peredele kättesaamatuks.