Teadlased uurivad uhkema välimusega taimi 

Uurimuse kaasautor prof Kingsley Dixon Curtini molekulaar- ja eluteaduste koolist seletas väljaandele Science Daily, et luubi alla võeti 113 taimeliiki, mida leidub bioloogilise mitmekesisuse pooles tuntud Edela-Alpides ning mida on aastatel 1975–2020 mainitud 280 teaduslikus uurimuses. Ilmnes, et kõige rohkem uuritud taimede seas on need, mis on lihtsasti kättesaadavad ja nähtavad. Kuid suurt rolli mängis ka taime värv. „Sinised taimed, mis on suhtelised haruldased, said suurima tähelepanu osaliseks,“ seletas ta. Populaarsed olid ka valged, punased ja roosad õied – neid eelistati pruunidele ja rohelistele taimedele.