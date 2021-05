Hiina imetaim peidab end üha osavamalt 

Delavay püvililli on Edela-Hiina mägedes tavaliselt kerge eristada, sest nad torkavad halli kivipuru taustal oma ererohelise värvusega erksalt silma. Hiinlased on selle taime sibulast juba üle kahe tuhande aasta jahvatanud köhapulbrit. Nõudlus lille järele on tohutu, sest ühe kilo tootmiseks - mille hind on 500 dollari ringis - läheb vaja umbes 3500 taime. Kuid Briti ja Hiina teadlased on leidnud, et populaarsemates korjekohtades on Delavay püvilill omandanud maskeeringu. Ta pole mitte ereroheline, vaid taustaga ühte sulanduvalt hallikaspruun, teatas teadustiim ajakirjas Current Biology.