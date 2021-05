Valge-toonekurg võib kambakesi peale lennates heinamaa päris lagedaks õgida 

Kastemärjal orasel või niidetud heinamaal jalgu peenelt – justkui kartes, et need saavad märjaks – tõstev valge-toonekurg on nii harjumuspärane vaatepilt, et temata on raske talumajade suvist ümbrust ettegi kujutada. Ometi on toonekurg suhteliselt hiljuti Eesti linnurahva sekka arvatud liik.