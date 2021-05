Belgia äärmuslase tagaajamine jätkub endiselt 

Jürgen Coningsi otsingud Belgia metsas. Foto: AFP/Scanpix

18. maist saati käib Belgias ning ka Hollandi, Saksa ja Luksemburgi piirialadel ajujaht endisele sõdurile Jürgen Coningsile. Ta on suutnud ennast osavalt varjata (politsei ei usu, et ta on surnud) ning oskab relvadega ümber käia, mis on tal tõenäoliselt ka kaasas. Conings tegi enne kadumist inimeste ja asutuste pihta ähvardusi.