Varesed hävitavad Tartu kandi haljasalasid 

Varesed võimutsevad Raadil juba neljandat aastat. „Nad on nii nahaalsed, et tulevad nokkima otse ukse ette. Nad ei pelga isegi seda, kui käsi plaksutada. Ega suurt nende vastu teha ei anna. Mürki panna ei saa, muidu surevad ära ka kõik ümbruskonna koerad ja kassid ja ega tiheasustusega alal väga jahti ka ei pea,“ muigab üks Mõisajärve tänava elanik.

„Nad käisid ikka selliste karjadena, et korraga võis muruplatsil nokkida paarkümmend lindu. Positiivne on, et varesed ei ründa inimesi, nagu mõned aastad tagasi botaanikaaia juures. Käivad mööda muru, peksavad noka ja küünistega maapinna puruks ja tõmbavad mullast vihmaussid välja,“ kirjeldab Raadi elanik lindude stiili.

Kohalikud oletavad, et ilmselt on varesekarjade rünnakud seitse aastat tagasi Tartu kesklinna üles seatud akustiliste linnupeletite töö tulem. Varesed otsisid uued elukohad ja eks osa neist jõudis ka Raadile. Tartu linnapuhastusteenistuse peaspetsialist Madis Tammeorg tõdeb, et paraku akustilised peletid ennast ei õigustanud ning peletid pole praegu mitte puude küljes, vaid laoruumis. „Varesed on intelligentsed linnud, harjusid ära, ja tulid vähemalt osaliselt ka tagasi. Pikaajalist efekti peletitest ei olnud,“ tõdeb ta.