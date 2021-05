Juhtkiri | Sõna ja tegu 

Poleks ju enne valimisi üllatav, kui poliitikud ei üritaks sellestki olukorrast sisepoliitilist kasu lõigata – vähemalt osa Eesti venekeelseist valijaist võis heldida, et tänu keskerakondlasest ministri tegevuse(tuse)le jätkas Eesti ainsana Lukašenka lennukite vastuvõtmist. Selle Aasa sammuga uudiskünnis tõepoolest ületati ja (rahvusvaheline) mainekahju oli sündinud. Siit poliitikuile, eelkõige Kaja Kallasele õppetund: kui otsustad väärtuspõhistel teemadel sõna võtta, siis kanna hoolt sellegi eest, et lubatu ka reaalselt ellu viiakse. Praegusel juhul jäi karmi reageerimist nõudnud Eesti hoopis alalhoidliku sabassörkija rolli.

Iseküsimus on, kas EL peaks reisilennuki Minskis jõuga maandamisele vastama omalt poolt lennuliikluse kinnikeeramisega või pidanuks vastukäik olema asümmeetriline? Läänel oleks kasulikum näidata, et sanktsioonid pole mitte Valgevene rahva, vaid Lukašenka režiimi vastu. Kuidas aga paremini demonstreerida lääneliku demokraatia eeliseid, kuid mitte valgevenelastel vabalt Euroopas reisida võimaldades? EL pidanuks hoobilt lõpetama režiimilt nafta ja väetise ostmise, kuid pigem soodustama reisivõimalusi. Mugavusi hindav lääs aga ei taha astuda majandussamme, mis iseenda heaolu puudutaksid.

Valgevene kaotavat ülelennutasude ärajäämisega kümneid miljoneid. Kui aga mängu astub ka Venemaa, kes juba on keeldunud mitme ELi lennufirma lennukite vastuvõtmisest, siis kas läänel jätkub soovi väärtuspõhise poliitika ajamiseks majanduskahju hinnaga? Või astub jälle eluõigusse reaalpoliitika, nii nagu see juhtus Gruusia sõja ja Krimmi okupeerimise järel ning praegu Nord Stream 2 puhul – see on põhiküsimus nii Eesti kui kogu ELi jaoks.