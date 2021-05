Top | Laanet tantsib Heremi pilli järgi 

Alles oli juttu, et vastuse Jüri Ratase presidendiks kandideerimise kohta saab mai lõpuks, kui Keskerakond teatas, et pole selle kiire asjaga kiiret kuhugi. Samas on selge, et uudis kandidaate, eriti aga poliitikaväliseid on raske leida, sest kõigil on ju meeles Kaljulaidi ootamatu valimisega kaasnenud skandaalid. Nii sõltubki kõik justkui Ratasest, kuigi isikuomadustelt ja Keskerakonna skandaalide tõttu ta riigipeaks ei sobi. Riigi huvid on tagaplaanil, kui oravad lähtuvad presidendi valikul vaid sellest, kas neil endil õnnestub peaministrierakonnaks jääda.