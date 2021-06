Kuhu minna enne ja pärast „Vana klaveri” nautimist? 

Kiidjärvelt vaid 5 kilomeetri kaugusel asub Taevaskoja, kus 1969. aasta suvel toimusid menufilmi „Viimne reliikvia„ võtted. Kõigil on kindlasti meeles Gabrieli ja Agnese lembestseen, Gabrieli ja Ivo kohtumise, Gabrieli pistodaga torkamise („Kahju, et me kohtusime, sa rikkusid mul tänase päeva ära!”) ning tema jõkkeviskamise („Kohe näha, et vanad sõbrad!“) ja tervekssaamise stseenid. Väike-Taevaskojas on alles ja tähistatud ka nn Gabrieli mänd. Filmivõtted kestsid 1969. aastal üheksa kuud, varakevadest sügiseni.

Etendusepaigast kaugel pole ka Mooste mõis. See elab täisverelist elu ning seal saab ka ööbida ja süüa. Majandusmõisa hoonetest on lehmalaudast saanud kuulus folgikoda, sealaudas on savi- ja taaskasutuskoda ning tehakse unikaalseid vibusid. Töötab ka sepikoda. Villakojast saab kaasa osta käsitööd ja meistri käe all meisterdada. Meiereist on saanud tervisekeskus ja viinavabrikus asub külalistemaja. Mõisa peamajas tegutseb mõisakool. Infokojast saab territooriumi kaardid ja reisijuhid mõisas liikumiseks ning seal on ka müügilett.