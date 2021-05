Seisukoht | Hoidke silmad-kõrvad lahti! 

Nüüd, kui üle hulga aja sai esimest korda kohvikuterrassil istuda, nina vastu päikest keerata ja kinnisilmi ümbritsevat igapäevamelu kuulata, võttis jälle silma niiskeks – kas tõesti on normaalne elu peaaegu et tagasi? Kes oleks veel mõni aeg tagasi osanud arvata, et isegi üks tavaline kohvikuskäik võib olla oluline sündmus!

Nüüd seisab suur suvi uks ees ja kõik need, kes siiani olid sunnitud oma korraldamis- ja esinemiskihku vaos hoidma, on valmis tegutsema niipea, kui piiranguväravad valla lüüakse. Ootusärevus on suur. Esmaspäeval ilmub Õhtulehe vahel lisaleht „Suvi 2021” – juba seda lehitsedes on näha, et teatrit on tänavusuvine Eestimaa pilgeni täis, rääkimata siis kontsertidest, matkadest, suverestoranidest, kodukohvikutest ja kõigest muust, mida korraldajad esialgu veel välja reklaamida pole tihanudki.