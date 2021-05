Allar Jõks | Praegune „presidendidebatt“ on naeruväärne 

Üks kaunis päikeseline juunikuu päev Murastes, mitte kaugel Tallinnast. Suur saal hõredalt täis vallajuhte ja linnapäid, lavale rivistuvad esimest korda debateerima presidendi kandidaadid. Fantaasia? Ei, see on meenutus viie aasta tagusest ajast. Mai lõpuks oli võidujooks Kadriorgu juba alanud. Erakonnad olid kopsud õhku täis tõmmanud ning poliitiline raskekahurvägi üles rivistatud. Sel korral olid siis Muraste kooli laval Mailis Reps, Mart Helme, Marina Kaljurand, Eiki Nestor ja siinkirjutaja. Saalis istuvate omavalitsusjuhtide silmist ja olekust peegeldub vastu huvi ja teadmine, et nendest sõltub midagi. Tunne, et laval toimuvast sõltub midagi.