President Kersti Kaljulaid: vabandan Marti Kuusiku ees

„Ma olen esimene inimene, kes on valmis vabandama Marti Kuusiku ees, kui see lugu, mis vahetult enne valitsuse ametivande andmust ilmus, osutub valeks,“ ütles Kersti Kaljulaid Õhtulehele . „Praegu ei saanud ma teisiti teha.“

President viitas meediakanalites ilmunud lugudele, mis rääkisid sellest, et Kuusik on olnud vägivaldne abikaasa. Täna tuli Viru maakohtust otsus, millega Marti Kuusik mõisteti süüdistustes õigeks. Seepeale teatas president Kaljulaid, et vabandab Kuusiku ees.

„Ülemöödunud kevadel lahkusin Riigikogu saalist ajal, mil Marti Kuusik andis ametivande ministriametisse asumiseks. Süüdistused, mis toona avalikuks said, olid nii tõsised, et ma ei saanud käituda teisiti. Nii ränkade kahtlustuste alla langenud inimesel ei ole võimalik edukalt kanda ministrivastutust. Juba toona ütlesin, et kui süüdistused tõendamist ei leia, vabandan Marti Kuusiku ees. Täna on Viru maakohus teinud oma otsuse, milles ütleb, et süü ei ole leidnud tõendamist. Vabandan Marti Kuusiku ees,“ kirjutas president Kersti Kaljulaid sotsiaalmeedias.