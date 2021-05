Millist protsessi tõlkebüroo kvaliteedi tagamiseks järgib? 

Tõlke toimetamine on igas projektis absoluutselt vältimatu. Siiski on väga palju tõlkebüroosid, mis selle etapi tõlkeprotsessis vahele jätavad. Enamasti sünnib suurepärane tõlge aga just tõlke toimetamisel toimetaja poolt, kes valdab kõrgtasemel nii alg- kui ka sihtkeelt kui ka konkreetse tõlke valdkonda.

Selles etapis kontrollib (reeglina) projektijuht, kas alg- ja lõppfaili vorming on identsed, tõlkes kasutatud numbrid jmt ühtivad algtekstiga jne. Kui siin etapis avastatakse mõni sisuline viga, liigub tõlge tagasi eelmisesse etappi, toimetaja terava pilgu alla. Kui ei, siis saadab projektijuht tõlke kliendile ning julgustab klienti sisulist tagasisidet andma – spetsiifilisemate tekstide puhul on põhjalikult kvaliteediprotseduurile vaatamata võimalik, et kliendil on tõlke osas sisulisi muudatusettepanekuid. Kui muudatusi on vaja teha, võetakse nende osas kiiresti ette toimetaja ja tõlkija koostöös kiire hindamine ning toimetatakse tõlge veelkord üle ja/või põhjendatakse kliendile ühe või teise termini/väljendi kasutamist just sellisel kujul nagu seda kasutati.