Kohus langetab täna otsuse perevägivallas süüdistatud Marti Kuusiku osas 

Kohtuprotsess kuulutati kinniseks, mille tõttu pole avalikkusele teada, mida kohtusaalis räägiti. Küll aga käisid Eesti Päevalehe teatel kohtupingis tunnistamas Marti Kuusiku abikaasa sõbrannad, kellele naine on aastakümnete jooksul rääkinud, kuidas mees teda peksab. Tõenditena on ka kõlanud väljavõtted EMO-st, kui Marti Kuusiku abikaasa murdis käeluu.

Kuusik pole süüd tunnistanud ning kohtuprotsessi teeb veel omapärasemaks, et väidetav vägivalla ohver, Marti Kuusiku abikaasa, ütleb, et ta polegi ohver.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ütles aga kriminaalasja kohtusse saates kaks suve tagasi, et neil on asjaga tõsi taga. „Meil on tõendid olemas,“ sõnas ta toona Eesti Ekspressile.