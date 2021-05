JALAKÄIJA, HOIA EEST! Uljaspäised särtsuratturid ei hooli kellestki 

PARKIMISE STIILINÄIDE: Bolti renditõuks on jäetud kõnnitee kõige kitsamale kohale. Foto: Tiina Kõrtsini

Suve saabudes jõuavad tänavaile rallitama politsei murelapsed ‒ särtsuratturid, kelle uljas sõidustiil on ohuks neile endale ja eriti teistele kaasliiklejatele. Politsei andmetel on tänavu kergliikuritega juhtunud juba 38 õnnetust ja neis on vigastada saanud 41 inimest, mis viitab, et ka mitmekesi ühel rattal sõitmise keelust ei hoolita.