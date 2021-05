Välismaa suunamudijad saavad pakkumisi Pfizerit mustata 

Mees tellis Grasset'lt kuni minutipikkuse video YouTube'is või TikTokis, milles too pidi väitma, et Pfizeri vaktsiin põhjustab kolm korda rohkem surmasid kui AstraZeneca oma. Kui ta uuris, kes sellist ettevõtmist rahastab, ei soovinud „Anton“ sellele vastata. Kuigi too töötas väidetavalt ühes Londoni firmas, ei ole Briti võimudel sellise ettevõtte olemasolust aimugi.

Samal teemal Elu | Inimesed JAH VÕI EI KOROONAVAKTSIINILE? | Noored mõjuisikud on ühel meelel: vaktsineerides hoiad ennast ja teisi inimesi Peale Grasset' said pakkumisi mitmed teisedki mõjuisikud – Instagramis, Twitteris ja muudeski sotsiaalvõrgustikes. Veelgi rohkem kahtlusi tekitas asjaolu, et suunamudijatel kästi suu kinni hoida selle asjus, et soovitud video oli raha eest tellitud. Juhend nägi ette, et autor peab jätma mulje, justkui oleks tegu tema isikliku arvamusega Pfizeri kaitsesüstide kohta.

Grasset usub, et kui ta oleks kahtlase pakkumise vastu võtnud, oleks ta võinud teenida lausa kümneid tuhandeid eurosid, kuid tema meelest oli ohumärke liiga palju. Samuti mõistis ta oma sõnade kaalu ja mõju rahva tervisele. Ta koputas kolleegidegi südametunnistusele, et nad on internetis toimuva infosõja keskne osa. Isegi kui nende töö on niisama meelelahutamine.