Juhtkiri | Miks ootame Ratase järel? 

Vaevalt lepiks Reformierakond pealtvaataja rolliga siis, kui kaalul poleks nende jätkamine peaministrierakonnana. Veelgi enam, valitsuse püsimises – kui vaid õnnestub vältida koalitsioonipartneri Keskerakonna solvumist – ollakse suisa nii kindel, et Reformierakond on end presidendi tegemisest justkui eemaldanud argumendiga, et peaministriparteil ei maksa ihaldada ka presidendi ametikohta. Ent valitsuse keskmine eluiga on meil paar aastat, president valitakse aga 5–10 aastaks. Me ei peaks taluma, et presidendivalimised taanduvad oravatele võimul püsimist kindlustava isiku äramääramiseks.