Sotsiaalkaitseminister riigiameti poolt terveks tunnistatud liikumisvõimeta mehest: inimese ootus ja professionaalne hinnang võivad lahku minna! 

Foto: Kollaaž: Priit Simson / Ekspress Meedia, Teet Malsroos

„Kahjuks on nii, et ükski süsteem ei ole veatu,“ ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Õhtulehe kolmapäeval ilmunud loo valguses, mis räägib pea 30 aastat seljaaju vigastuse tõttu ratastoolis olnud mehest, kes sai sotsiaalkindlustusametist puude taotlusele vastuse, et tal polegi puuet.