Seisukoht | Maskivastaste pidupäev 

Kuigi riigilt on tulnud nii rangeid kui ka leebemaid ettekirjutusi, on lõpuks tihtipeale igaüks saanud ise otsustada, mida neist täidab, mida mitte. Selle illustreerimiseks piisab kas või sellest, kui sõita neil päevil pealinna ühistranspordiga, kus hakkab ikka veel silma maskita inimesi ja mõistagi ka neid, kel mask küll on, aga nina katmata.

