Veeda oma puhkus kaunil Valgamaal ning külasta unikaalset Wagenkülli lossispaad! 

Saabumas on puhkuste hooaeg ning loomulikult hakkavad inimesed selleks perioodiks järjest aktiivsemalt plaane tegema. Kui oled üks neist, kes arvab, et argielust välja lülitamiseks ja puhkuselainele saamiseks on ilmtingimata vaja sõita välismaale, siis tegelikult ei pruugi see nii vajalik olla: Valgamaal Wagenkülli lossispaas viibimine suunab puhkuselainele ning jätab mälestused pikaks ajaks hinge.