Jalgpalli EM 2021 – kas Saksamaa on soosik, alahinnatud või hoopis ennearvamatu? 

Hansi Flicki otsus annab kindlasti aga juba praegu Saksamaa koondisele uut hingamist. Kriitika Löwi suhtes on muutunud järjest valjemaks ja seda tihti ka Bayern Munichi poolelt. Koondisest on eelnevalt välja jäetud näiteks juba karjääri lõpule lähenev Thomas Müller, kes oli kindlasti 2014. aastal võidetud MM-i üks võtmemängijaid. Mängija, kelle karjäärile puhus Bayernis uue hingamise sisse just Hansi Flick, kes võitis ka Munichiga teatavasti eelmise Meistrite Liiga tiitli. Millised on olnud Saksamaa koondise eelmised tulemused, saab näha Jalgpalli EM 2021 lehelt.



Kui kõrgeks hinnatakse Saksamaa võidukoefitsienti? Euro 2020 panused küll Saksamaa võiduvõimalusi ülemäära kõrgeks ei pea. Favoriidiks peetakse Inglismaa koondist, kellel järgnevad Prantsusmaa, Belgia ja Portugal. Järele longivad Hispaania ja Saksamaa. Kindlasti ei ole Saksamaa koondise osas midagi selget ja viimaste aastate mängupilt ei tekita just enesekindlust. Siiski tundub, et Saksamaa koondis võib see aasta olla just üks alahinnatumaid meeskondi.



Bayerni ja Saksamaa koondise vahele ei saa kindlasti võrdlusmärki tõmmata, aga seosed on olulised. Isegi 2014 EM-i võitnud meeskonna finaalikoosseisus olid mitmed Bayerniga seotud või klubi mängijad. Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Philipp Lahm, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger ja Thomas Müller mängisid kõik sellel hetkel Bayernis. Finaali põhikoosseisust oli veel Miroslav Klose mänginud enne Bayerni särgis peaaegu 100 kohtumist ning Mats Hummels oli üles kasvanud Bayerni noorteakadeemias. Seosed, mis lõid kindlasti aluse Bayerni meeskondlikule mängule ning mida peeti ka nende üheks suuremaks edu aluseks.



Löwi meeskonna liidrite seas on endiselt domineerimas Bayerni mängijad. Meeskonna kapten on taaskord Manuel Neuer, kes ei ole mitte ainult legendi staatuse tõttu meeskonna väravas, vaid endiselt väga heal tasemel. Nooremat generatsiooni esindavad Joshua Kimmich ja Leon Goretzka, kellest esimeses nähakse uut koondise kaptenit ja verbaalset liidrit. Mängija kelle puhul ei ole liialdus pidada teda hetkel maailma üheks parimaks poolkaitsjaks. Kuigi Mülleri roll on veel segane, siis kindlasti mängivad ründe poolel olulist osa Kimmichi, Goretzka ja Neueri meeskonnakaaslased Leroy Sane ja Serge Gnabry. Pingil on veel ootamas Saksamaa koondise üheks säravamaks nooreks talendiks ja Bayerni juveeliks peetav Jamal Musialat. Kas Jamali saab see EM näha rohkem kui lihtsalt episoodiliselt? Kaheldav. Kaitseliinis küll see turniir Bayerni kaitse tugitalasid vastu ei vaata, aga hoolimata Niklas Süle vormi küsimärkidest, võib just tema olla ka üks põhikoosseisu kaitsemängijaid.



Kas Bayerni tugev esindatus tuleb Saksamaa koondisele seekord kasuks? Kindlasti on kasuks mängijate omavaheline seos meeskonna sisekliima osas. Küll aga võib öelda, et Bayern oli peale Hansi Flicki peatreenerisse asumist ka mänguväljakul domineeriv jõud. Võtmerolle mängisid just eelpool minetatud mängijad, kes kindlasti kuuluvad oma positsioonidel ka maailma tippu.