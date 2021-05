EESTI BERMUDA KOLMNURK? Dave Bentoni perre valusa tühimiku jätnud Väinamere veetee kogub pahaendelist kuulsust 

Dave Benton on Õhtulehele varem öelnud, et äi ja tema poeg olid kogenud hobikalastajad, kes pidasid rangelt kinni mereohutuse reeglitest. „See on äärmiselt kummaline lugu,“ kostis laulja, kelle sõnul olid pereliikmed merel paadiga, mille äi soetas paar kuud tagasi. Traagilise õnnetuse järel oskasid kohalikud Einbi küla elanikud rääkida mõistatuslikult vaid hoovustest, mis on Voosi kurgus „omamoodi“.