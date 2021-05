SUUR KELMUS? Uhkete lubadustega eestlasi hullutanud Vabaks.ee tähelend jäi üürikeseks. „Kuna raha oli väga vaja, siis ikka loodad...“

Kui miski paistab liiga ilus, et tõsi olla, siis tõenäoliselt ei olegi see tõsi. Sellise tõdemusega võiks kokku platvormi Vabaks.ee lühikeseks jäänud tähelennu. Tegemist on portaaliga, mis on alates aprillist lubanud valjuhäälselt võimalust oma teise pensionisambasse kogunenud raha juba enne sügist kätte saada.

Eile läks see mull aga pauguga lõhki, kui politsei pidas tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatavatena kinni portaali vedajad, noored ärimehed Marko Vaiki (31) ja Ahto Aava (30). Lisaks on kahtlustus esitatud nende ühisele ettevõttele Vabaks OÜ.

„Ühel hetkel hakkas mulle tunduma, et see kõik on üks suur scam (ingl k pettus – H. M.),“ tunnistab üks portaali klient. „Alguses lubati raha paari minuti kuni paari päeva jooksul. Praeguseks olen oodanud kaks kuud.“

Murelikele kirjadele laekunud vastused on olnud täpselt samasugused. „Täna hommikul oli veel meili teel nendega vestlus. Tuli sama vastus, mis ikka. Et on aega vaja ja tuleb oodata,“ kurdab ta. „Aga kuna raha oli väga vaja, siis ikka ootad ja loodad.“

Et lubadused olid uhked, otsustas ka Tiina (nimi muudetud H. M.) 13. aprillil platvormil avalduse täita. „Kuna meil on maja ehitus käsil, siis lootsime väga selle raha varem seal platvormilt kätte saada ning maja ehitusega edasi liikuda,“ räägib ta. Kui naine nädal hiljem portaaliga ühendust võttis, sai ta vastuseks, et taotlusi on palju ja raha kättesaamine võib kauem aega võtta.

Kui ta paar nädalat hiljem sama vastuse sai, otsustas ta käega lüüa. „Praegu on veel taotlus sees, aga plaanin peagi tähistada, sest seis on sama – suur ümmargune null. Käib ainult üks ümbernurga jutt. Pole siiani kuulnud, et keegi oleks päriselt sealt midagi kätte saanud.“

Kannatanuteks sajad investorid