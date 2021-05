Mart Soidro | Jüri Ratas kruvib pinget 

Teatas ju Keskerakonnna aseesimees Jaanus Karilaid „Esimeses stuudios“ (ERR, 20.05.2021), et just sel päeval teatab Jüri Ratas, kas ta kandideerib või mitte. Aga võta näpust! Möödus vaid viis päeva, kui reporter Jüri Nikolajev tabas hapu olekuga riigikogu spiikri Virumaalt, kes nentis, et riigikogus on seis väga keeruline, et presidenti ära valida. Niipalju kergitas suur juht siiski saladuseloori, kui teatas, et ta langetab selle otsuse isiklikult. Samas ega keegi ju ei arvanudki, et ta peaks sedavõrd sensitiivses küsimuses konsulteerima näiteks Ühtse Venemaa liidriga. Kolmapäeval kogunes Keskerakonna juhatus, et leida laiapindne ja rahvast ühendav presidendikandidaat. Olukord on nii palju muutunud, et kandidaati otsitakse nii erakonna seest kui ka väljaspoolt ning selleks kindlat tähtaega enam ei ole. Enda kandideerimist Ratas ei kinnitanud.