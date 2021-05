Valgevenest viimase lennukiga saabunud reisijad: mõtlesime kogu aeg, kas peame poolelt teelt tagasi pöörama 

Eile õhtul kell 12 müüdi veel viimaseid pileteid neljapäevahommikusele Minski-Tallinna lennule. Reisijate seas oli töölisi, kes pidid jõudma Lätti ja Leetu, kuid ka näiteks puhkuselt tulnud Soome kodanikke. Kell 10.01 maandunud lennuk jäi ka viimaseks, siis kehtestas Eesti lennukeelu diktaatorliku Valgevene riigiga. Kas viimase lennuki reisijad ei peljanud, et neil ei lubatagi maale tulla?

Minski kaudu Eestisse lendava noormehe sõnul lubas Valgevene lennufirma reisijate eest hoolitseda, kui lend oleks tühistatud. Seda aga reisijate enda kulul. ,,Me võtsime riski,“ ütleb ta.

Reisijate sõnul on olukord Minskis rahulik ja inimesed elavad lihtsalt oma elu. ,,See olukord on problemaatiline pigem valgevenelaste jaoks, kes tulevad puhkuselt tagasi,“ spekuleerib läti mees, kes käis koos pere ja koeraga Minskis puhkusel. Nende lend Riiga tühistati ning esialgu arvas pere, et on sunnitud koju liikuma läbi Venemaa, kuid neil õnnestus viimasel hetkel krabada piletid Tallinna lennule. ,,Lend oli keskööks läbi müüdud, seega olime pere ja koeraga päris viimased. Äriklassis oli veel ruumi, kuid see on üsna kulukas,“ sõnab ta.

Tallinnas maandus ka Minski elanik, kes tahtis minna Leetu tööle. Kuna tema lend Leetu tühistati viimasel hetkel, valis temagi sõidu Tallinna. Kuidas sissesõidukeeld Valgevenesse teda mõjutab? ,,Jään Euroopa Liitu elama,“ kostab mees, täpsustades hiljem, et tegi ikkagi nalja, sest tema pere elab ju Minskis.

Leedus töötav valgevenelane, kolme lapse isa, kritiseerib omakorda: ,,Räägitakse, et kõigil läheb hästi, aga hästi on ilmselt ainult Sašal ja Koljal.“ Nõnda viitas ta Valgevene presidendile ja tema pojale. Ehkki pereisa usub, et kuidagi ikka koju saab, on olukord tema jaoks siiski häiriv: poleks ju kuigi mugav koju sõita näiteks bussiga.

Kas lennukeelu kehtestanud Euroopa Liidu riikide käitumine on õigustatud? ,,Mis neil ikka teha on? Samas, selle inimese jaoks on see ilmselt kasutu, ta ajab mingit enda asja,“ vastab Minskis elav Aleksandr, viidates president Aljaksandr Lukašenkale.