VIDEO | Kiik: peagi tohib suurüritusel osaleda kuni 6000 inimest, kui neil on koroona digitõend

Kallas ütles, et vaktsineerimine on lähikuude prioriteet. Ta sõnas, et uusi vabu vaktsineerimisaegu tuleb juurde. Ta toonitas, et kes ei saa registreerida patsiendiportaalis, saab aja kinni panna, helistades numbrile 1247.

Tanel Kiik ütles, et iga päevaga läheb Covid-19 olukord paremaks. Siiski ta toonitas, et pole jõutud sinnamaani, kuhu taheti. Minister ütles, et reisiplaanid tuleb jätkuvalt läbi mõelda, ning esitas tungiva soovituse välismaale mitte reisida nendel, kes pole täielikult vaktsineeritud. Kiik sõnas, et Eestis langev nakatumine pole globaalne trend ning eksootilisemaid tüvesid tuleb aina juurde.

Minister ütles, et osad inimesed jätavad teise vaktsiinisüsti tegemata, kuid see tähendab, et nad on sisuliselt vaktsineerimata. See aga ei kehti Johnson ja Johnsoni vaktsiini puhul, millele ongi mõeldud ainult üks süst.

Kiik ütles, et jaanipäevaks jõuab kätte olukord, kus 2/3 elanikkonnast on mingisugune kaitse. Ta ka lisas, et laste ja alla 16aastaste vaktsineerimistemaatikaga tegeletakse edasi ning eesmärgiks on kolmas koroonalaine ära hoida.

Teistest teemadest rääkides ütles Kiik, et valitsus sõlmis hea tahte kokkuleppe, et jaekaubanduses saaks kasutada paindlikku tööaega hooajaliste töötajatega.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et tervisekriis mõjutab ka sotsiaalhoolekannet ning investeeringuid kavatsetakse teha nii hoonetesse kui ka inimestesse. Ta sõnas, et kriis on mõjutanud tundlikumaid sihtgruppe, enim on löögi all olnud puudega inimesed. Ta lisas, et tervisekriis on mõjutanud hoolekandeasutusi ning kuigi nüüdseks on tänu vaktsineerimisele olukord leevenenud, näitas Covid-kriis kätte kitsaskohad. Minister tõdes, et kriisiks poldud valmis.

Ta sõnas, et Eesti ühiskonda ootab vananemine – praegu on 20 protsenti elanikkonnast pensioniealised, ent lähiaastakümnetel tõuseb see osakaal 30 protsendini. See aga tähendab, et suureneb vajadus sotsiaalvaldkonna töötajate järele.