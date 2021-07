Siseruumide õhk on muutumas arvestatavaks terviseriskiks 

On teada, et välisõhk võib olla problemaatiline (näiteks tööstuspiirkondades ja suurlinnades) ning ühtlasi kahjulik tervisele. Kuid ka siseruumide õhk on muutumas järjest arvestatavamaks terviseriskiks.

Siseõhu kvaliteedi kahjulike tervisemõjude tõsidus sõltub mitmest tegurist, eelkõige sellest, kui saastatud on siseõhk tegelikult ja kui kaua oled ohtliku reostusega kokku puutunud. Siseõhu reostusega kaasnevad tavalised sümptomid võivad olla köha, aevastamine, vesised silmad, väsimus, pearinglus, peavalud ja ülemiste hingamisteede ärritus.

Kuigi need lühiajalised mõjud ei pruugi tunduda ehk eriti tõsistena, on ka pikaajalisi mõjusid, mis on tervisele palju suuremaks ohuks. Pikaajaline toime võib varieeruda astmast, allergiatest, autoimmuunhaigustest kuni südame-veresoonkonna haiguste ja depressioonini.

Õhk ise pole aga kunagi saasteallikas – õhk on ainult kandja, mis kogub endasse mikroorganismid, allergeenid või muud kahjulikud ained, levitades neid kogu ruumis ja kandes lõpuks ka inimestele ja loomadele. Niisiis on oluline tegeleda õhusaaste allikaga. Kui välisõhu parandamine nõuab ulatuslikke ja mahukaid riigipoolseid meetmeid, siis siseruumide võime õhku parandada kiiresti ja lihtsalt ka ise. Selle eesmärgi saavutamiseks töötas Chrisal välja tehnoloogia, mis kasutab just sedasama õhu endasse kogumise ja levitamise võimet: Synbio ® Air - Airborne Synbiotic Hygiene!

Synbio® Air on revolutsiooniline tehnoloogia, mis ultraheli pihusti abil puhub prebiootikume ja probiootikume õhku. Need 100% looduslikud koostisosad levivad kiiresti kogu siseruumis ja tagavad terve mikrofloora kõigil õhuga kokkupuutuvatel pindadel, puhastades need saasteainetest, mis omakorda vähendab kahjulike mikroobide riski, orgaanilist saastet (näiteks biokile), allergeenriski ja ebameeldivaid lõhnu.

Isegi Chrisal-Nord'i väikseim AirBiotic24 seade pihustab umbes üks miljon probiootikut sekundis. Juba ka lühike, mõne minuti pikkune, probiootikumide ultraheli pihustamine annab mõne tunni pärast töödeldud ruumis tervisliku probiootilise mikrobioloogia.