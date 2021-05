VABANDUS VASTU VÕETUD! Lukašenka: Putin vabandas, et ta arutas Valgevene olukorda ilma minu loata 

Lukašenka sõnul jõudis Putin vestelda Bideniga veel enne, kui Valgevene president seda ise tegi, vahendab Lenta.ru. ,,Selles mõttes käitus Putin väga õiglaselt. Ta helistas mulle hiljem ja vabandas, et arutas Valgevene olukorda ilma loata. Ma vastasin talle: ,,Ma tänan sind, et sa talle nii ütlesid,“ ütles Lukašenka. Ta lisas, et nüüd on Biden vähemalt kursis Valgevene positsiooniga.