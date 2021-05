Enneolematu bläkk: 17 kallist märuli- ja konvoibussi seisavad ebaseaduslikena parklas ning politsei rendib asendusautosid 

Aastatel 2016–2018 ostis politsei- ja piirivalveamet (PPA) neid autosid kaheksa, kokku 800 000 euro eest, et täita riiki pikalt kummitanud võimelünk. Kõik on Mercedes-Benz Sprinterid, tellitud aastatel 2016–2019 Silberautolt ja tugevasti ümber ehitatud, milleks nõuded kehtestas PPA ise. Muu hulgas nõuti, et täismass ei tohi ületada 3,5 tonni ja seda peab saama juhtida B-kategooria loaga. Silberauto osales hankes ainsana, autod ehitas ümber nende tütarettevõte.