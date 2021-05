Eriali asutaja Ilya Dyagelevi kaitsja: süüdistus on alusetu ja jälitustegevus küsitav  

Riigiprokuratuur esitas seitsmele inimesele ja kahele äriühingule süüdistuse kriminaalasjas, millega uuriti hoiu-laenuühistus ERIAL toimunud investeerimiskelmust ja omastamist. Lisaks esitati süüdistus altkäemaksu andmises ja võtmises. Kõne all on veidi enam kui miljoni euro omastamine kinnisvaratehingute läbi ning samuti investeerimiskelmus, kus hoiu-laenuühistu osakapitali näidati kunstlikult suuremana, kui see oli tegelikult.

„Süüdistus on alusetu ja üldsõnaline. Täpsemalt jagame selgitusi kohtus. Minu klient ei tunnista ennast süüdi“, - selgitas Ilya Dyagelevi kaitsja advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Dmitri Teplõhh. Tema sõnul kasutas uurimisasutus ohtralt jälitustegevust: ERIALi kontor, autod, töötajate telefonid olid pealtkuulamise all ja see toimus juba alates 2020. aasta kevadest või isegi varem. „Ehk enne seda, kui kõik süüdistuses omastamisena märgitud teod (suvi-sügis 2020) aset leidsid. Kriminaalasjast tuleb selgelt välja, et kogu ERIALi majandustegevus alates 2020.a kevadest oli politsei ja prokuratuuri jälgimise all,“ rääkis Teplõhh. „ Tekib õigustatud küsimus: kuidas üldse saab olla, et väidetavalt nii suur omastamine pannakse toime politsei ja prokuratuuri silme all ja politsei koheselt ei sekku, vaid jätkab pealt vaatamist ja laseb väidetavatel õigusrikkumistel jätkuda, sõnas kaitsja, kelle sõnul võib see küsimus osutuda muuhulgas oluliseks jälitustegevuse seaduslikkuse seisukohast, rääkimata politsei esmasest ülesandest takistada õiguserikkumise toimepanemist - juhul kui nende seisukohalt on tegemist õigusvastase teoga. Vastused selguvad kohtus, sõnas ta.