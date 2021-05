Tõlkebüroo: masintõlge on tihti kasutuskõlbmatu 

Kasutusjuhendi tõlkimisel ei ole MT tööriista huumorimeele puudumine probleem. Ent sinu blogiartikkel või esitlus oleks ju palju lõbusam, kui selles on mõni nali ning kui see nali ka teises keeles läbi tuleb.

Seega, kui sinu dokumendis on tundlikke andmeid – täisnimed, kontaktandmed jne –, tuleb need enne tasuta tõlkevahendite kasutamist tekstist eemaldada. Kui teed koostööd professionaalse tõlkebürooga, on see teema kindlasti laualt maas.