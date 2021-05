KOLLEEG HAARAS RELVA: San Jose trammipargi tulistamises sai surma 10 inimest

Foto: Reuters/Scanpix

Tunnistajate sõnul oli tulistaja 57aastane mehhaanik Samuel Cassidy. Los Angeles Times kirjutab, et kõigepealt pani tulistaja oma kodule tule otsa ning suundus seejärel töökohta, kus oli parasjagu käimas ametiühingu koosolek. Uurijate sõnul näitavad esmased vestlused mehe kolleegidega, et jõleda veretöö ajendiks võis olla mingit sorti tööalane tüli. Santa Clara maakonna ühistranspordisüsteemis töötab kokku kusagil 2000 inimest. Uurijad üritavad mõista, mis ikkagi täpselt meest relva järele haarama ajendas. Neile on selge, et tulistaja tundis isiklikult kõiki hukkunuid, sama kinnitasid ka ellujäänud.