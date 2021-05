Soome võttis kasutusele drive-in hääletuse 

Suurema nakkusohutuse tagamiseks soovitatakse valijal kaasa võtta oma kirjutusvahend ning autos istumise ajal maski kanda, kuna oma andmed peab ta siiski vastavale ametnikule edastama. Kokku on läbisõitla-hääletusjaoskondasid riigi peale tosin tükki ning kuigi üks eelhääletusel osalenud valija kiitis, et autost hääletamine kulges väga sujuvalt, põhjustab vähemalt Helsingis muret see, et ega valimisjaoskonna ette suurt ummikut ei teki. Välitingimustes sai valima tulla ka niisama jala või rattaga.