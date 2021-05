Jüri Ratas ei sobi presidendiks? Keskerakonna juhatus: presidendikandidaadi otsingud jätkuvad 

„Täna ei ole veel kandidaati, kelle osas valitseks erakondadel selge üksmeel. Seetõttu leiab Keskerakonna juhatus, et enne erakonna võimaliku kandidaadi nimetamist, tuleb jätkata erakondade vahelisi konsultatsioone leidmaks Eestile parim võimalik riigipea,“ seisis Keskerakonna juhatuse ühises avalduses, milles lisati, et partei kaalub kandidaate nii erakonna seest kui ka väljast. „Tulemust tuleb eelistada kiirusele.“

Pressiteates tuuakse ka välja, et täna ei ole kandidaati, kelle osas valitseks erakondadel selge üksmeel ning tõdeti, et presidendikandidaadi nimetamiseks on vaja teha laiapõhjalist koostööd.