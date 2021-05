Juhtkiri | Vaktsineerimisele hoogu juurde 

Põhjus, miks riigid nagu Soome on Eestil eest ära jooksnud (nädala alguseks oli vaktsiini saanud 41,5% soomlastest) peitub osaliselt teise vaktsiinidoosi edasilükkamises, mis võimaldab teha olemasolevate dooside arvelt rohkem esmaseid kaitsesüste. Kuigi Eestis on vaktsineerimise korraldajad korduvalt sugeda saanud, et meil seisab kümneid tuhandeid doose ladudes, on siiski kaheldav, kas enam maksabki kahe süsti vahelist aega pikemaks venitada. Esiteks oleks see ebaõiglane nende suhtes, kes viimastena vaktsineerima pääsedes peaksid täieliku kaitse saavutamist ootama kõige kauem. Teiseks on kätte jõudmas suvepuhkused, mispuhul on täielik vaktsineeritus eriti oluline, et vähendada võõraste haigustüvede sisse toomise tõenäosust, reisimismugavusest rääkimata.