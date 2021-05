Rahandusminister kutsus Eesti Energiat üles õlitehase projekti peatama 

Rahandusministri poole pöördus aga riigikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE), kes päris tehase planeerimise ja ehitamise kulude kohta, millele Pentus-Rosimannus vastas, et andis Eesti Energia juhatusele teada, et kuna ehituslubade kehtivus on ajutiselt peatatud, siis ei tohiks ettevõtte teha edasisi kulutusi tehase planeerimisse ja ehitamisesse.