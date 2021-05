Siim Kallas | Paisunud avalikku sektorit tuleb jõudsalt kärpida 

Hüsteeria on meid vallutanud– eelarve kulutusi kärbitakse!

See hüsteeria on selleks, et viia tähelepanu meie riigi rahaasjade kehvast seisust kõrvale.

Toetused ei tee õnnelikuks

Me kulutame palju. Me räägime oma madalast maksukoormusest, aga hoopis vähem riiklike kulutuste tasemest. Kui maksukoormus on umbes 33% sisemajanduse kogutoodangust, siis kulude tase on 45,9%. Me kulutame aastas 5,2 miljardit eurot rohkem, kui maksudena kogume. See on 30% riigieelarvest.

Me elame Saksa ja Hollandi ja teiste Euroopa Liidu jõukamate riikide raha arvel. See ei saa kesta lõputult.

Avalik sektor paisub jõudsalt ja selle kärpimine on igati õigustatud. Kui palju on meil igasuguseid riiklikke asutusi!

Aga hoopis suurem vajaliku ja võimaliku kärpe koht on eelarvest makstavad igasugused subsiidiumid, ja tasuta teenused. Euroopa Liiduga liitumise järel on need meie ühiskonna üle ujutanud.