Minskis vahistatud venelanna vanemad pöördusid abipalvega Putini poole, Lukašenka väitel saabus teade lennuki pommiohust Šveitsist 

Teisipäeva õhtul avaldasid Valgevene võimud video Minskis vahi alla võetud üliõpilasest Sofia Sapegast. Venelanna esitas osavõtmatul ilmel „ülestunnistuse“, mille ta oli ilmselt sunniviisiliselt pähe õppinud. Päev varem ilmus sarnane video tema kallimast – Valgevene ajakirjanikust Raman Pratasevitšist. Sapega ema ja isa on tütre pärast mures ja pöördusid isegi abipalvega Vladimir Putini poole. Kolmapäeval teatas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka parlamendi ees, et vastuoluline info lennukile tehtud pommiähvarduse kohta saabus hoopiski Šveitsist. Ta hurjutas oma režiimi vaenlasi, kes on „ületanud terve mõistuse piiri“.