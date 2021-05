VIDEOINTERVJUU | Sepo Seeman: minust sai näitleja juhuse tahtel ja kolleegide heakskiidul 

Mul on kolm vahvat poega – Aleksander, Oskar ja Johannes. Aleksander on tegus lennunduses. Oskar on valinud näitleja okkalise tee. Johannes mängib tennist, tuli täna Ameerikast ja vaata kui palju ägedaid kingitusi ta mulle sealt tõi! Vinge pintsaku ja moodsad päikeseprillid.