Prokuratuur saatis Hiina luure jaoks töötanud naise kohtu alla 

Esitasime süüdistuse veebruari lõpus, kuivõrd tegemist on täielikult kinniseks kuulutatud kohtuasjaga, ei saa me süüdistuse sisu avada, teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas.

Tänavu märtsis mõistis Harju maakohus Hiina sõjaväeluure kasuks töötamise eest kolmeks aastaks vangi mereteadlaseTarmo Kõutsi, kellele sai kaitsja kinnitusel saatuslikuks see, et algselt läheneti talle ettepanekuga teaduskoostöö tegemiseks, milles ta osanud näha midagi halba.

Kohtu ette saadetud 42aastast eestlannat peab kapo Kõutsi kaasosaliseks. Kui varasemad spionaažilood on lõppenud kohtus kiire kokkuleppega, siis eestlanna ütleb, et tema on süütu, on kirjutanud Eesti Ekspress. Tarmo Kõutsi kaitsja Natalia Lausmaa ütles Õhtulehele, et kohtuotsust ei ole Tarmo Kõuts soovinud edasi kaevata ega ole ka kaebust esitanud, mistõttu otsus on nüüdseks jõustunud.