President Kaljulaid Briti meedias: tehke lõpp Valgevene musta raha voogudele Londonis 

The Guardian kirjutab BBC Radio 4 raadiosaatele „World at One“ viidates, et Kaljulaid koputas brittide südamele pärast seda, kui Euroopa Liit kuulutas välja uued sanktsioonid Valgevenele, mis kaaperdas ajakirjaniku röövimise nimel Ryanairi reisilennuki.

Kaljulaidi sõnul on sanktsioonide sihtmärgiks rahasooned, mis toidavad diktaatorlikku režiimi. Ta kutsus Suurbritanniat toetama Euroopa Liitu ja tegema kõike, mis võimalik, et demokraatiavastastele valitsustele vastu seista.

„Me mõistame, et asjal on juriidilised piirid, kuid püüdke olla nii tugevad, kui suudate. Eriti pidades silmas, et see raha tuleb Valgevene rahva kannatuste arvelt, kelle demokraatlike õiguste peal see režiim trambib," sõnas Kaljulaid. "Usun, et Suurbritannia märkab siinkohal olulisust Euroopaga ühtsena seista, täpselt nagu meie Salisbury juhtumi puhul,“ lisas Kaljulaid.