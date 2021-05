Belgia politsei otsib endiselt taga relvastatud äärmuslast 

Mitu päeva müttasid politseinikud Hoge Kempeni rahvuspargis, mille servalt leiti Coningsi auto ja sellesse jäetud suur hunnik sõjaväest varastatud relvi. Belgia julgeolekuametnikud kommenteerisid VICE'ile, et näib vägagi tõenäoline, et otsiti täiesti valest kohast – ilmselt parkis Conings oma auto metsaserva lihtsalt selleks, et jälgi segada. Pole ühtegi vettpidavat tõendit, et ta ennast rahvuspargis varjaks. Raketid, mille ta varastas, polnud õnneks reaalselt ohtlikud, praeguseks on teada, et tegemist oli õppevahenditega. „Ta varastas need ilmselgelt selleks, et tähelepanu mujale juhtida, teades, et rahvas kutsub neid nähes kohe korrakaitsjad kohale,“ ütles üks uurija.

Samal teemal Maailm SUUR TAGAAJAMINE: Belgia politsei otsib relvi varastanud sõdurit Otsijad usuvad endiselt, et Conings on elus, ning praeguseks on otsingusse kaasatud ka Hollandi, Saksamaa ja Luksemburgi politseijõud. Tegemist on mehega, kes oskab hästi relvi käsitseda relvi ja oma asukohta varjata. Enne kadumist jättis Conings maha kaks kirja: ühe politseile, milles ta ähvardas Belgia viroloogi Marc Van Ransti, ja teise oma tüdruksõbrale teatega, et ta kavatseb liituda „vastupanuliikumisega“ ega pruugi ellu jääda.

Mitte kõik belglased ei karda peitu pugenud paremäärmuslast, kelle võimud võimalike terroristide nimekirja on pannud. Maasmecheleni linnas toimus tema toetuseks väike meeleavaldus, Facebookis on Coningsi fännigrupp kogunud üle 20 000 jälgija. The Brussels Times kirjutab, et mõned kaasaelajad kavatsesid lausa pargi äärde seatud tõketest läbi murda, kuid vihmasadu vähendas nende indu niivõrd, et see üritus jäi katki. Praeguseks on otsingud Hoge Kempenis lõppenud ja park jälle külastajatele avatud.

Meeleavaldus Jürgen Coningsi toetuseks. Foto: Zuma Press/Scanpix