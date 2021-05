Koeratapja vägivallatses oma naise kallal 

Meeri elanikud nendivad, et hulkuvate koerte üle rõõmsad ei oldud, kuid rahuliku loomuga loomakesele ei pidanuks ka noolt otsa ette laskma. „Kaupo ütles, et see koerake hüppas talle hammastega kummikusse kinni. Aga mina ju ei käi ringi amb õlal,“ viitab üks Meeril elav vanadaam Kaupo relvalembusele.