LUHVTITAGE SAJALISI! Ehitusturu hinnatõus teeb kallimaks ka tavalise vannitoaremondi 

ELAMUEHITUS ÕITSEB: Uute elamute ehitamine ja vanade renoveerimine tõmbab töömehed väiksemate tööde juurest ära. Foto: Aldo Luud

„Paneelelamu väike vannituba vajab remonti. Tänaseks on käinud kümmekond meest vaatamas, kuid siiani pole tegijat leidnud. Räägivad, et töö peaks maksma mingi 2000–3000 eurot pluss muu träni, aga siiani on reaalse pakkumise teinud ettevõte, kes pani töö hinnaks tuimalt 6000!“ imestab tallinlane Lennart, kes üritab juba aastavahetusest saati ema korterit paremaks tuunida.